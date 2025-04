A pápai temetés előestéjén a Szentatyáért imádkoznak Baranya számos templomában

Az elhunyt Ferenc pápa lelki üdvéért szentmisét mutat be Felföldi László megyéspüspök a pécsi székesegyházban április 24-én, csütörtökön 18 órai kezdettel, amelyre hívják és várják a híveket, a lelkipásztorokat. - A szentmisén jelenlevő papok, diakónusok és a hívek együtt adnak hálát Ferenc pápa péteri szolgálatáért és imádkoznak az elhunytért - közölte a Pécsi Egyházmegye.

Szentmiséket tartanak a hétvégén Baranya több településén is Ferenc pápa emlékére.

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MW

Az elhunyt Ferenc pápáról emlékeznek meg vármegyeszerte

- A főpásztor egyúttal elrendelte, hogy a pápai temetés előestéjén, április 25-én, pénteken az egyházmegye minden plébániatemplomában, ahol megoldható, mutassák be a legszentebb áldozatot Róma megholt püspökéért és buzdítsák a kisebb közösségeket is, hogy alkalmas módon emlékezzenek meg Szent Péter 266. utódáról - tették hozzá. Ennek megfelelően Bólyban például április 25-én, pénteken szentmisét tartanak a Szentatyáért. Komlón, a Szent Borbála templomban április 26-án, szombaton mutat be Dallos Tamás atya szentmisét Ferenc pápa lelki üdvéért. Ezen kívül Baranya több településén is tartanak ezekben a napokban szentmisét és megemlékezéseket.

Mint ismert, Őszentsége Ferenc pápa földi útját befejezve 2025. április 21-én hazatért a Mennyei Atya Házába. A hivatalos közleményt követően a Pécsi Egyházmegyei Hivatal elrendelte, hogy az egyházmegye római katolikus templomaira, és az egyházi intézményekre helyezzék ki a gyászlobogót, és a pápa halálának napján 10 percen át szóljanak a harangok a Szentatya emlékére.

A pécsi székesegyházban Máger Róbert püspöki irodaigazgató az április 21-i esti szentmisét Ferenc pápa lelki üdvösségéért ajánlotta fel.