Megható, hogy mit élt át a pápával való találkozáson a pécsi igazgató

A pécsi karitász vezetője, Besenczi Zsolt elmondása szerint bár nem közvetlen találkozókról beszélhetünk, mégis három olyan alkalomra is sor került, amikor közel kerülhetett Ferenc pápához. Az első találkozó XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté avatási ünnepség volt Rómában, ahol fizikailag is közel volt a pápához, és ott érezhette a pápai közvetlenséget. A második alkalom egy pápalátogatás volt, majd pedig a legbensőségesebb találkozás a budapesti Eucharisztikus Kongresszus keretében történt, amikor egy külön alkalom során Ferenc pápa a karitatív szervezetek képviselőivel és felkaroltjaival találkozott.

Ferenc pápa a pécsi karitász igazgatójára, Besenczi Zsoltra is nagy hatással volt - Fotó: Máthé Zoltán

Ferenc pápa mindenkivel közvetlen volt

Ferenc pápa a Budapesten található Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplomban közös imaalkalomra invitálta a karitatív szervezetek munkatársait, klienseit. A szentatya „mindenkivel beszélgetett, és azokat az embereket is megérintette, akik sok esetben a társadalom számára láthatatlanok, hajléktalanokkal, szenvedélybetegekkel, elesettekkel beszélt.” Ez a közvetlenség, a pápa személyisége rendkívül fontos szerepet kapott a találkozón. A pápa nemcsak szóban, hanem tettekkel is bizonyította, hogy számára a szegények és a rászorulók szeretete alapvető érték.

– Az ő barátságos és közvetlen megnyilatkozásai, amit ott tett, ott mindenkivel megállt, mindenkivel beszélt, azokkal az emberekkel, akik tényleg a társadalom peremén vannak – szegények, hajléktalanok, szenvedélybetegek. És ő is megengedte, hogy közel menjenek hozzá. Ez egy nagyon emberközeli gesztus volt

– mesélte a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója a pápa közvetlenségéről.

Rendkívüli hatással volt rá

A húsvétkor elhunyt pápa azt hirdette, hogy az evangélium középpontjában a szegényeknek kell állniuk. Az előadó saját tapasztalataiból merítve hangsúlyozza, hogy nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is közel kell kerülniük azokhoz, akik a legnagyobb segítségre szorulnak. „Mindig is nyitottnak kell lennünk, oda kell mennünk a szegényekhez, az elesettekhez, le kell hajolnunk hozzájuk” – mondta és a pápa szavai és tettei is erre tanítanak.

– Olyan pápa volt, aki mindenkihez oda tudott menni, közvetlen kapcsolatba került a legelesettebbekkel

– folytatta Besenczi Zsolt, aki szerint Ferenc pápával való találkozás rendkívüli hatással volt rá, példája a valódi, emberséges és közvetlen segítségnyújtást képviseli. A pápával való találkozás egy mély tanúságtétel is volt egyben.