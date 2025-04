Padot loptak az iskola elől, majd bedobták egy ház udvarára Pécsen

Nem mindennapi történetet osztott meg a Pécs-Somogy/Vasas/Hird Facebook-csoportban egy vasasi lakos: a környéken garázdálkodó tolvajok ellopták a helyi iskola buszmegállójából a padot, majd behajították azt egy lakóház udvarára.

Pécs-Vasas lakói egyre több furcsasággal találkoznak, hiába próbálnak rendet tartani az illetékesek gőzerővel.

Forrás: Facebook/Pécs-Somogy/Vasas/Hird

Pécs-Vasason egyre több a fura jelenség

A közelmúltban több probléma is felütötte a fejét Pécs-Vasason, a legutóbb épp arról számoltunk be, hogy rejtélyes módon folyamatosan szeméthegyek jelennek meg a település központjában, most pedig egy pad szúrta valakinek a szemét. Információink szerint nem bosszúról vagy rosszakarókról van szó, egyszerűen csak valaki így élte ki a garázdaságra való hajlamait. Ráadásul úgy tudjuk, hogy nem először fordult már elő ez a környéken. Érdekesség, hogy az ülőalkalmatosságot a saját udvarán megtaláló család vissza is vitte a helyére a buszváróba, a Biokom azonban addigra pótolta azt, így jelenleg két pad is a pécsi iskolások rendelkezésére áll a kényelmes várakozáshoz. A lakók szerint mostanában annyi a probléma a környéken, hogy kamerák telepítésére lenne szükség a frekventáltabb területeken.