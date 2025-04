Szkókó, Makár, Balokány? Innen erednek Pécs városrészeinek nevei

Ahogy sétálunk Pécs utcáin, tudtunkon kívül is egy olyan élő térképen járunk, amely elénk tárja a város múltját: a hajdani szőlőskertek, bányásztelepek, török kori maradványok, vagy éppen a középkori falvak mind nevükben is őrzik a régiek emlékét. Pécs városrészeinek elnevezéseiben persze logikát is felfedezhetünk (például Uránváros vagy Pécsbánya) – de nem minden alkalommal ennyire egyszerű a magyarázat.

Fotó: Kovács Liliána

Íme Pécs városrészeinek elnevezése és története

Nagyárpád

Nevét Árpád vezérről kapta, aki a történetek szerint a környéken telepedett meg a honfoglalás után. A „Nagy-” előtagot 1898-ban kapta, hogy megkülönböztessék a bihari Árpád nevű településtől. Árpád téli szállását is a környéken, Pécs mellett tartották számon.

Balokány

A Balokány név eredetileg mocsaras rétet, állóvizet jelentett, horvát (esetleg bosnyák) eredetű szó. A név török eredetét ("Balu kocsmája") nem sikerült igazolni. Első írásos említése 1701-ből származik a részről.

Budai városrész

Nevét az 1786-ig álló Budai-kapuról kapta, amely a keleti várfalon állt. A kapun át indult az országút Buda felé. Innen ered a városrész elnevezése.

Deindol

A név egy német mondásból származhat: „Das ist dein Tal” (Ez a te völgyed). Más vélemények szerint szerbhorvát és német szavak összetétele ("Dolina-Tal"). Egyes elméletek szerint szláv és német szavak keveredéséből is kialakulhatott.

Gyükés

Nevét a "gyökér" (dialektusban "gyükér") szóból származtatják, ami erdőirtás utáni gyökeres területre utal. A bosnyák szőlősgazdák Gyukicsként ejtették ki. Egy elmélet szerint az albán "gyümés" (ezüst) szóhoz is köze lehet.

Ispitaalja

Nevét a közeli ispotályról (kórházról) kapta, amelyre az „Ispita” előtag utal. Később a Hullámfürdő környékén és délebbre fekvő területeken is elterjedt a név. A név fejlődése során a „hospital” szó is közrejátszott.

Makár

Nevét valószínűleg Makár Jánosról kapta, aki jelentős szerepet játszott Pécs török alóli felszabadításában. A család nagy szőlőbirtokkal és városi ingatlanokkal is rendelkezett. A helynév egyes vélemények szerint nem kizárólag az óbester érdemeiből származik.