Elkészültek a látványtervek: így nézhet ki a Pécsi Aquapark

A Pécsi Aquapark (magyarosan akvapark) története évek óta húzódó és visszatérő téma, de nemcsak a bama.hu-n, hanem olvasóink és a lakosság körében is. Az illetékesek ilyen-olyan ígéretekkel álltak elő a projekt kapcsán, de jelenleg semmiféle előrelépés nem körvonalazódik az ügyben. Lehetséges, hogy ihlet hiányában nem halad a folyamat, ezért segítségül hívtuk a mesterséges intelligenciát, és megterveztettük vele a Pécsi Aquaparkot.

Így fest majd a Pécsi Aquapark bejárata? A ChatGPT szerint igen.

Forrás: ChatGPT

Fantázianeveket és látványtervet is kapott a Pécsi Aquapark

A Pécsi Aquapark név nem tűnik túl fantáziasdúsnak, ezért első körben arra kértük a ChatGPT-t, hogy írjon pár ötletet a megnevezésre. Több kategóriában is záporoztak az ötletek a szuperagytól: első körben a fiatalos vonalban az Aqua Pécs, a Pécs City Splash, valamint az Aquavera Pécs neveket dobta be. Az elegánsabb verziók között a Pearl Aqua, a Laguna Pécs, valamint a Crystal Water Pécs fantázianeveket álmodta meg.

A helyi identitáshoz köthetően felmerült a Tüke Aqua, a Pécsi Forrás, valamint a Mecseki Hullámok megnevezés.

Lenyűgöző akvapark látványtervek készültek

Térjünk rá a vizualitásra, amellyel igencsak meggyűlt a baja a mesterséges intelligenciának. Az egyik probléma ugyanis a park elhelyezése volt, hisz célszerű egy ilyen létesítményt a város valamely forgalmas, központi helyére felállítani. A ChatGPT így végzett pár „kisebb” átalakítást a városon, de igazán ötletes látványtervekkel állt elő.

Lenyűgöző látványtervek.

Forrás: ChatGPT

Madártávlatból is jól festene a pécsi fürdő.

Forrás: ChatGPT

Javasolt fürdő belépőjegyárak 2025-ben

Ha már lúd, legyen kövér, így az országos fürdőárakat, sőt még a balatoni belépőket is figyelembe véve megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy állítsa össze pécsi fürdőhöz az árlistát is, természetesen az összes létező kedvezményes jegyre is kitérve.

Egész napos belépők:

Felnőtt: 5 500 Ft

Diák (14–25 év): 4 500 Ft

Gyermek (4–13 év): 3 500 Ft

Gyermek (0–3 év): ingyenes

Nyugdíjas: 4 500 Ft​

Pécsi lakosok számára (állandó lakcímkártyával):

Felnőtt: 4 200 Ft

Diák: 3 500 Ft

Gyermek: 2 800 Ft​

Családi jegyek:

2 felnőtt + 1 gyermek: 12 000 Ft

2 felnőtt + 2 gyermek: 14 500 Ft

2 felnőtt + 3 gyermek: 16 800 Ft

Minden további gyermek: +2 300 Ft​

Délutáni jegyek (16:00 órától):

Felnőtt: 3 800 Ft

Diák: 3 000 Ft

Gyermek: 2 400 Ft

A jegyárak tehát nem lennének földtől elrugaszkodottak az MI szerint, ugyanakkor a pécsi lakcímkártya-kedvezmény lehetne nagyobb mértékű is.