Pécsi fesztiválok 2025: nem lesz készpénzes fizetés, jön a fesztiválkártya és a pontrendszer

Nagy változás lép életbe a pécsi fesztiválok kapcsán 2025-től, tájékoztatott bennünket a Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZsÖK) sajtósa, Halász Kinga. Az idei év egy próbaidőszak lesz, ahol több dolgot is tesztelnek a pécsi programokon. Arra is választ kaptunk, hogy a mostanában sokat hangoztatott készpénz használattal kapcsolatos jog miként nem sérül majd az új rendszerben.

A pécsi fesztiválok kapcsán életbe lépő változások az árak csökkenését eredményezhetik.

Fotó: Löffler Péter

Festipay és fesztiválkártya a pécsi fesztiválokon

A pécsi fesztiválok kapcsán több jelentős változás is jön, ezek között akad olyan is, amely a kitelepülőket érinti elsősorban, de a vásárlókra is hatással lesz. Első körben vegyük végig, hogy a fogyasztók számára mik lesznek az újdonságok. A Festipay rendszer elsőként a Sétatér Fesztiválon debütál, ezt követően a Zsolnay Fényfesztivál, a Pécsi Napok és az Adventi Kézműves- és Mesevásár során is ezzel találkozhatnak az érdeklődők. Bankkártyás fizetési lehetőség mindenhol lesz, továbbá a készpénzes fizetéshez való jognak megfelelően biztosítva lesz, hogy aki készpénzzel szeretne fizetni, az a helyszínen feltöltheti fesztiválkártyáját, amiről használat után a maradék összeget visszakapja készpénzben.