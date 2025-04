Tiktokon és Instagramon a virológiai labor 2 órája

Valamit hazahozott a pécsi vírusvadász Németországból

A közösségi médiában eddig is igen aktív, ott érdekes és informatív ismereteket a laikusokkal megosztó pécsi Virológiai Nemzeti Laboratórium Tiktok- és Instagram-csatornát is indított. A Virológia Pécs nevű csatornákon tudományos érdekességek mellett az is kiderül, hogy vajon mit hoz haza Németországból egy pécsi vírusvadász.

Illusztráció Forrás: Shutterstock Fotó: PeopleImages.com - Yuri A

A pécsi vírusvadász csapat mindennek okáról azt közölte, hogy ugyan a tudomány néha bonyolultnak tűnhet, a céljuk viszont egyszerű: érhetővé szeretnék tenni a tudományt, mivel a kutatásaik hatással vannak mindannyiunk életére. Meghódítják a közösségi médiát a pécsi vírusvadászok. Ezért is nyitottunk más közösségi platformok irányába is, ahol talán egy kicsit közelebb lehet hozni a tudományt a mindennapokhoz: Instagramon bemutatjuk kutatásaink kulisszatitkait, rendezvényeink pillanatait, és a laborban átélt vidám helyzeteket is megosztjuk – tették hozzá. Úgy folytatták, hogy a Tiktokon a laboratóriumi munkájuk részleteibe pillanthatnak be az érdeklődők és eloszlatnak néhány makacs tévhitet, továbbá betekintést adnak a podcastak legérdekesebb pillanataiba és - mint megjegyezték –, ha épp úgy alakul, a tudományos humorral sem spórolnak. És ez valóban így is van, az Instagramon közzétett eddig 21 poszt közül például az épp trendingelő animált kezdőszettet is találni, amiből kiderül, hogy mi-minden kell ahhoz, hogy valaki pécsi vírusvadász legyen. A platformon csoportfotók, rövid videók és a barlangi kutatást izgalmait megörökítő felvételek is láthatóak. Mit hoz haza egy pécsi vírusvadász? A Tiktok-csatornájukon 20 posztja között találni például sajátos unboxing videót, amelyben egy levegőszűrős légzésrásegítő motor kicsomagolását örökítették meg azzal a megjegyzéssel, hogy boldogság van. Egy másik rövid videóból pedig kiderül, hogy a nyilvánvaló okokon felül, miért szeretnek nemzetközi konferenciára járni a pécsi vírusvadászok, akik Németországból több más „vásárfia” mellett egy Mentos-megapackkal tértek vissza Pécsre. A csatornán azonban a komoly témák sem maradnak ki, így a figyelmes felhasználók megtudhatják, hogy akár egy csalódott mikrobiológus is tud főzni a pincében olyat, amivel társadalom normál működését tudja zavarni. Hiszünk abban, hogy a tudomány akkor tud igazán építeni, ha érthető – vallja a pécsi Virológiai Nemzeti Laboratórium. Legyen igazuk!

