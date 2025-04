Rendőrök lepik el a Siklósi Várat

Április 27-én délelőtt 10 órakor indul a program. Fellép a KR Zenekar, lesz Janicsár Iskola, valamit rendőrkutya és speciális intézkedés taktikai bemutató, látványporozás, ujjnyomatvétel és fegyverzeti és technikai bemutató, pályaorientációs toborzás is. A Gandhi Gimnázium kiállítása is látható lesz. Ilyen bemutatókkal készülnek még: police medic, elsősegély, lovas portya. A 18 év felettiek kipróbálhatják a biztonsági öv szimulátort, a kisebbeknek „labanc kaland" akadálypálya is lesz. A polgárőrség is jelen lesz technikai eszközök és középkori fegyverbemutatóval.