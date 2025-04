Segítség a bajban! Ötvenezer forintot igényelhetnek a nyugdíjasok

Egy magasabb összegű számla, vagy betegség esetén felírt, több drága gyógyszer, és a nyugdíjasok egy része máris nehéz helyzetben találja magát. Sokuk ugyanis minden forintot előre kiszámol, a nem várt kiadások nagyon rosszul tudják érinteni őket. A hazai nyugdíjtörvény lehetővé teszi az egyszeri segély kérelmezését a nyugdíjasok számára, mely akár ezekben az élethelyzetekben segítség lehet.

Aki jogosult rá, az 50 ezer forint egyszeri segélyt is kaphat.

Fotó: Pesti Tamás

Ki részesülhet egyszeri segélyben?

A Magyar Államkincstár honlapján is beszámol az egyszeri méltányossági segélyekről. Ez alapján tudhatjuk, hogy a segély az öregségi nyugdíjban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban vagy árvaellátásban részesülő személy részére engedélyezhető, ha olyan élethelyzetbe kerülnek, amely létfenntartásukat veszélyezteti. Fontos kitétel, hogy a kérelmező havi jövedelme nem haladhatja meg a 100 ezer forintot ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, vagy ha egyedül él akkor a 120 ezer forintot.

Nem engedélyezhető segély annak a személynek, aki

előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti

tartós bentlakásos szociális intézményben él

otthont nyújtó ellátásban részesül, illetve javítóintézetben van elhelyezve.

Mennyi lehet az egyszeri segély összege?

Az egyszeri segély évente csak egy alkalommal állapítható meg. Összege nem lehet kevesebb 15 ezer forintnál, de nem haladhatja meg az 50 ezer forintot. A Magyar Államkincstárhoz fordultunk, hogy megtudjuk, a támogatási mód mennyire népszerű - vagy egyáltalán ismert - az idősek körében.

– 2024-ben 986 egyszeri segély iránti kérelem került benyújtásra Baranya vármegyében. 464 esetben döntött egyszeri segély engedélyezéséről a kormányhivatal, a segélyek összegének átlaga 29.741.- Ft volt. A 2025. I. negyedévében beérkező kérelmek száma 535 darab volt, melyből teljesítésre került 184 fő kérelme, az engedélyezett segélyek átlagos összege 29.576.- Ft – ismertették.

Na, de hol lehet kérelmezni az egyszeri segélyt?

A kérelem a „Kérelem-adatlap egyszeri segély igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. A beadványban meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket és csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek a kérelmet alátámasztják (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás stb.). A kitöltött nyomtatványt a Magyar Államkincstár Központhoz vagy a helyi nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz vagy kormányablakhoz kell benyújtani. A nyomtatvány is itt szerezhető be, vagy letölthető a Magyar Államkincstár honlapjáról, illetve a magyarorszag.hu weboldalról Ügyfélkapu+ használatával.