Ha azt akarjuk, hogy ne essen szét a húsvét, ezeket inkább kerüljük el!

Húsvétkor az ünnepi asztalról elengedhetetlen a sonka. – Jóllehet a füstölt sonka tartósított húsáru, főzés után mégis könnyen romlandó lehet – hívja fel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a figyelmet. A füstölt sonkát is alaposan meg kell főzni, a vízbe különböző fűszerek, például babérlevél, vagy fokhagyma is kerülhet, de sózni nem célszerű, hiszen eleve magas a sótartalma. – A főtt sonkát hűtőben, jól lefedve tároljuk, és három-négy napon belül fogyasszuk el – javasolja a Nébih. Vásárlásnál pedig fontos ellenőrizni, hogy a sonka érzékszervi tulajdonságai megfelelők-e: ne legyen túl kemény vagy beszáradt, és ne legyen nyomás nélkül levet engedő se. Utóbbi jellemzően a pácolás nem megfelelő módját jelzi, de az is lehet, hogy azért enged levet, mert nem megfelelő minőségű, vagy éppen romlott.

A sonka vásárlásánál is körültekintőnek kell lenni: nem jó, ha túl kemény, és az se, ha levet ereszt

A túl olcsó sonka gyanúra adhat okot

– Az alkalmi árusok sonka vásárlása esetén is kerülendők, fontos, hogy megbízható, legális helyről vásároljunk – hangsúlyozza a hatóság. Ha a sonka ára túl alacsony, árulkodó lehet, mert árcsökkentő tényező például a nagyobb mennyiségű páclé tartalom. A sérült csomagolású termék megvásárlása se javasolt – ha ilyet látunk, jelezzük az eladónak, aki leselejtezi a terméket.

Ha pedig húsvét után marad a sonkából, felhasználhatjuk rakott ételekhez, szendvicskrémhez vagy akár bableves hozzávalójaként. A sonka főzőleve is használható bableveshez, vagy lencsefőzelékhez. A sonka mellett a torma az, ami szintén elengedhetetlen a húsvéti ünnepi asztalról – ha kész krémet vásárolunk, figyeljünk a megfelelő tárolásra, felbontás után ennek is a hűtőszekrényben a helye. Az ilyenkor szokásos zöldségeket pedig – mint például retek, újhagyma, saláta – mindig bő, folyó víz alatt mossuk át, és hűtőben tároljuk, külön a nyers húsoktól és tejtermékektől.