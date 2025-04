Tábor a tavaszi szünetre? Pécsen erre is lesz lehetőség

A szünidők alatt több családnak is gondot jelent megoldani azt, hogy gyermekükre ki vigyázzon, amíg ők dolgoznak. Erre a célra megfelelő lehet például egy közösségi program is, ám érdemes tudni, hogy nem csak nyári tábor létezik, hanem tavaszi is. Pécsen a tavaszi szünet sem jelenthet problémát a szülők számára, ugyanis jön a rajztábor a 10-15 évesek számára.

A 2025.04.22-25-ig tartó tábor a Sziluett Rajz- és Festőiskola Oktatótermében lesz, jelentkezni április 15-ig lehet a 0670 629-2258-as telefonszámon. A tábor díja 40.000 forint, van azonban 10%-os testvérkedvezmény is. Tízórait, uzsonnát és innivalót biztosítanak, az ebédről mindenkinek magának kell gondoskodnia. A tábor minden nap 8-16 óráig tart.