Bűn a lakásba zárni egy tacskót? Vadászkutyából panellakót csinálunk

Valerie példája bizonyítja, hogy még egy kistestű kutyában is ott van a túlélőösztön – de egyúttal figyelmeztet is: a kutya nem játékszer. Fajtától függően mások az igényei, és ha valóban szeretni akarjuk őket, meg kell ismernünk a természetüket is. A tacskó nem csak egy aranyos test és vidám farokcsóválás – hanem egy makacs, intelligens, munkára termett társ, akinek szabadság és kihívás kell.