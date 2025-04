Sokkoló jelenetek: ömlött a vér Pécsen

A feljelentés megtörtént, a környéken van több kamera is − például a benzinkútnál vagy a Sparnál. Édesapám a körülményekhez képest jól van, kicsit szédült a tegnapi napon, de ma volt az orvosnál még pluszban, úgyhogy most otthon lábadozik. Nem ehet semmilyen szilárd ételt így, hogy össze van varrva a szája. Szörnyű belegondolni abba, hogy ez bárkivel, ezek szerint akkor egy nővel, vagy egy még idősebbel is megtörténhet, ezért szerettem volna, ha nagyobb nyilvánosságot kap az ügy.