Meglepő? Ez templom a baranyaiak kedvence

Korábbi cikkünkben említettük, több templomot is felújítanak, hogy lelki békét jelentő helyként további generációk is csodájára járhassanak. A közösségi médiában feltettük a kérdést, az olvasóink szerint melyik lehet Baranya legszebb temploma? A válaszokból kirajzolódott egy toplista is, amely nemcsak a templomok szépségét mutatja meg, hanem azt is, milyen mély érzelmi és közösségi kötődés fűzi az embereket ezekhez az épületekhez.

A Havas Boldogasszony-templom a Havihegyen csodálatos látványt nyújt, ám a kommentelők szerint van ennél szebb templom is

Fotó: Kovács Liliána

Íme, az olvasóink által legszebbnek ítélt öt templom Baranya vármegyében

5. Havihegyi templom (Havas Boldogasszony-templom) és Palkonyai Árpád-házi Szent Erzsébet-templom – 6-6 komment

A pécsi Havihegyre felkapaszkodva tárul elénk a fehér falú, kis kápolna, amely messziről is jól látható. A Havas Boldogasszony-templom a város egyik legromantikusabb pontja, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik Pécsre. Nemcsak esküvők népszerű helyszíne, hanem sokak lelki menedéke is.

A palkonyai templom ezzel szemben a villányi borvidék egyik legbájosabb látványossága. A dombtetőn álló körtemplom különleges formájával és környezetével vonzza a fotósokat és a turistákat is. Egyedisége miatt nem meglepő, hogy többen említették.

4. Véméndi Szent Mihály-templom – 7 komment

A véméndi templom későbarokk stílusban épült, és a község sváb hagyományaihoz is szorosan kapcsolódik. Tornya és díszítése méltóságteljes, mégis barátságos látványt nyújt. Az épületet körülvevő rendezett tér és a falu lakóinak összefogása a templom megőrzéséért szintén hozzájárult ahhoz, hogy ilyen sokan gondolnak rá meleg szívvel.

Csodálatos belülről a sumonyi templom

Fotó: MW

3. Sumonyi Szent Zsigmond király vértanú templom – 8 komment

A sumonyi templom sokak számára ismeretlen lehet, mégis felkerült a listára – és nem véletlenül. A kis falu római katolikus temploma egyszerűségében rejti szépségét. Barokk stílusban építették 1866-ban, a főoltárat Than Mór képe díszíti. A falusi templomok meghittsége, a csendes környezet és a közösség ereje teszi igazán különlegessé.

A pécsi székesegyház tornyai Pécs ikonikus látképéhez hozzátartozik

Fotó: Kovács Liliána

2. Pécsi Székesegyház – 11 komment

A pécsi bazilika, a város és a régió egyik legikonikusabb épülete, méltán kapott helyet a dobogón. Román kori alapjai a 11. századból származnak, a mai formáját pedig a 19. századi neoromán felújítás során nyerte el. Négy tornya uralja a város látképét, belső tere gazdagon díszített, és az ország egyik legnagyobb orgonája is itt található. A pécsiek büszkesége, de úgy tűnik, mégsem ez a templom áll a legközelebb a baranyaiak szívéhez.