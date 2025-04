Nem Balaton, nem Velencei-tó – hanem Baranya! Mutatjuk a legszebb tavakat

Egy nemrégiben közzétett Facebook-kérdésünk válaszai alapján most megnézhetjük, melyik tó a legszebb a baranyaiak szerint.

Festői környezet és nyugalom: szinte mindenki szereti a Malomvölgyi-tó környezetét.

Fotó: Löffler Péter

Szeretnek tó közelében lenni a baranyaiak, mindegyik csodálatos

A legtöbb szavazatot a Malomvölgyi-tó kapta, amely Pécs déli peremén, a város zajától néhány percre bújik meg. A két részből álló tó körül kiépített sétautak, pihenőpadok és madármegfigyelő helyek várják a természetkedvelőket. A Malomvölgy egyszerre városi menedék és igazi zöld oázis.

Szorosan mögötte végzett a Kovácsszénájai-tó, mely a nyugalmat és a csendes kikapcsolódást keresők kedvence. A dombok között található tó különösen horgászok körében népszerű, de az utóbbi években egyre több természetjáró és kiránduló is felfedezte.

A kommentelők szerint Orfű is szívesen látogatott hely, ami igazi paradicsom a tóparton pihenők számára. Bár földrajzilag szinte egybeolvad az Orfűi-tó és a Pécsi-tó, karakterük eltérő. A Pécsi-tó az orfűi üdülőövezet központi eleme, ahol strand, vízibicikli-kölcsönző és nyári fesztiválok (pl. Fishing on Orfű) is találhatók. Az Orfűi-tó ezzel szemben csendesebb, inkább a természetbarátoknak, horgászoknak kedvez.

Abaligetre is szívesen járnak, de minden kisebb méretű tavat kedvelnek a baranyaiak.

Fotó: Löffler Péter

A szavazásból az is látszik, hogy sokan szívükön viselik a kisebb, kevésbé ismert tavak sorsát is. Ezek közül kapott az Abaligeti-tó, a Sikondai-tavak, az Olaszi horgásztó és a Pogányi tó is szavazatokat – ezek mindegyike egyedi hangulatot kínál. Abaligeten például a cseppkőbarlang közelsége, Sikondán a gyógyvizes fürdő hangulata, Olaszban a vadregényes táj, Pogányban pedig a rendezett, családbarát partszakasz teszi különlegessé a tavat.

A lista további részén olyan gyöngyszemek tűnnek fel, mint a Dombay-tó, az Erdősmecskei bányató, a Herman Ottó-tó, vagy a festői Mattyi-tó, mely a Dráva mentén található, természetvédelmi területek közvetlen szomszédságában.

Érdekesség, hogy a Balokány, a pécsiek egyik régi kedvence is kapott egy szavazatot. Bár napjainkban inkább történeti és városi jelentősége van, és nem tóként funkcionál, jelenléte a listán nosztalgikus emlékeket idéz.