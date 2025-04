Olyan mint a régi? - az új Traubisodát teszteltük, megoszlottak a vélemények (VIDEÓ)

A Márka Üdítőgyártó Kft. az idei év elején megszerezte a Traubisoda gyártási és forgalmazási jogát és elkezdte gyártani a kedvelt, szőlőízű szénsavas üdítőitalt. A termék a Lidl, az Interspar és a Penny üzleteiben is kapható/kapható volt március végén - április első napjaiban. Azóta azonban már nem igazán lehet találni az üdítőből. Mi egészen Dombóvárig utaztunk, ahol tudtunk vásárolni a klasszikus Traubi Szőlőből. Ugyanis immár hagyomány szerkesztőségünkben az étel-ital tesztelés, kóstolás. Most a Traubisodát hasonlítottuk össze néhány, a piacon kapható, szőlőízű szénsavas üdítőitallal.

A Traubisoda-tesztelés szerkesztőségünkben

Fotó: Kovács Liliána

A Traubin kívül három másik márkát választottuk ki. A Traubisoda (1,75 liter) 449+50 forint volt a Pennyben, a Márka szőlő (2 liter) 449+50 forint volt a Coopban, a Freeway szőlő (2 liter) 399+50 forint volt a Lidlben, a Sparkling szőlő (2 liter) pedig 359+50 forint volt az Intersparban.

Így szerepelt a Traubisoda a teszten

A kóstolást a Traubisodával kezdtük, közöttünk többen is voltak olyanok, akik még a régi üdítőre is emlékeznek. Mint mondták, az első, ami feltűnik a csomagolás, a régi Traubi ugyanis üvegben volt, nem műanyag palackban. Az üdítő illata markáns volt, sötétebb sárga színű, erősen szénsavas, édesebb mint régen, s az édesítőszer íze is felfedezhető benne. Valamelyikünk a vízzel feloldott üdítőitalporhoz hasonlította. Ám többen voltak olyanok is, akiknek kifejezetten ízlett az ital, megoszlott a kollégák véleménye.

Ezután kóstoltuk meg a Márka szőlőt, mely világosabb volt mint a Traubi, és kisebbek voltak benne a buborékok. Ez szánkba véve is érezhető volt, kevésbé bántó a szénsavas italokat kevésbé kedvelők számára. Nem volt annyira édes, az édesítőszer ízt sem lehetett rajta annyira érezni. Folytattuk a Freeway szőlővel, melynek színe szinte átlátszó volt, illatát nem éreztük nagyon szénsavas és brutálisan édes volt, egy kis túlzással összetapadt tőle a szánk. Legvégül Sparkling szőlő következett, amit leginkább egy ízesített ásványvízhez tudtuk hasonlítani, ám abból is a gyengébbik fajtához. Illata nem volt, nagyon rossz utóíze viszont igen. Két korty után ki kellett önteni, nem tudtuk meginni. Ez volt az egyetlen, amiben egyáltalán nem volt cukor, csupán édesítőszer.