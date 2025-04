Egy iskolai tornacsarnokra eresztik az ürüléküket Pécsen – VIDEÓ

Alig két hónapja számoltunk be arról, hogy a régi vásárcsarnoknál milyen áldatlan állapotok uralkodnak, ott, ahol már korábban is fertőzésveszélyes volt a helyzet. A régi csarnoképület környékét őrzés, vagy felügyelet nélkül évekkel ezelőtt megszállták a galambok, valamint azok az emberek, akik szükségüket, altesti ürítésüket a belváros szívében végezték el. Miután két éve a tarthatatlan állapotról, a felhalmozódott ürülék miatt kialakult fertőzésveszélyes helyzetről beszámoltunk, az új vásárcsarnokhoz is vezető, a régi épület keleti felén található járdát lezárták. Csakhogy ettől még nem szűnt meg a probléma, hiszen a régi csarnok északi felén lévő átjárót, valamint a szemetes kukák régi helyét kezdték el használni ürítésre egyesek.

Csendélet a pécsi Ürülék-szigetekről - Alkotó: ismeretlen.

Az iskola csarnokának oldalához csinálnak

A legújabb köztéri, teljesen "nyilvános" vécé pedig a Koller utcában van. A Széchenyi gimnázium tornacsarnoka hátsó felénél, a régóta bezárt, egykori Park moziba vezető úton, az itt található parkolóknál valóságosan telibe van ürítve a fal és a közterület is. Nyilvánvalóan azért használják ürítésre ezt a részt egyesek, mert meglehetősen elzárt.

Megkerestük a pécsi önkormányzat, a Biokom Nkft. és a Baranya Vármegyei Kormányhivatal sajtósait is, hogy a hatóságok, cégek tudnak-e tenni annak érdekében valamit, hogy az itteni közterületi nyilvános vécé megszűnjön, illetve az emberi mocskot, fertőzésveszélyes ürüléket eltakarítsák.

Bukhatják a parkolóhelyeket a széklet miatt Az pécsi önkormányzati cég, a Biokom Nkft. közölte, hogy a helyszín rendszeres takarítása folyamatos feladatot jelent számukra, és a kollégáik a héten ismét kitakarítják a területet. Hosszú távon a probléma megoldását valószínűsíthetően a beugró fizikai lezárása jelenthetné, aminek a lehetőségeit és hatásait meg kell vizsgálniuk. Ez utóbbi – tehetjük hozzá – az itteni tucatnyi parkolóhely elvesztését is jelentené.

A közterületen lévő emberi széklet szennyezésével kapcsolatosan a Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya rendelkezik intézkedési hatáskörrel. Az osztály a megkeresésünk alapján vizsgálatot indít, és amennyiben járványveszélynek megfelelő helyzetet észlel, intézkedni fog a szennyezés megszüntetése érdekében – közölte a Baranya Vármegyei Kormányhivatal.