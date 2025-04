Százmilliós milliós bukta és környezeti károkozás is lehet Pécsen

– Az elkövetkező hetekben, hónapokban ki kell vizsgálni és a felelősöket felelősségre is kell vonni – mondta Csizmadia Péter. A fideszes frakcióvezető arra reagálva közölte mindezt, hogy lapunk munkatársának már hónapokkal ezelőtt jelezték, komoly elszámolási vita kerekedhet a MOHU és a pécsi Dél-Kom Kft. között. Jelen állás szerint közel félmilliárdot bukhat a városi kézben lévő vállalat, de a Mol leányvállalatával a jogvita még durvább következményeket is hozhat. A MOHU szerint a pécsi cég nem megfelelően válogatta a hulladékot, ami miatt jelentős, több mint 600 milliós kiesése keletkezett, ennek 25 százalékát lenne hajlandó elengedni.

A vita súlyos bajt okozhat a pécsi szemétszállításban is? - Illusztráció

Nem csak a sok százmilliós vita lehet a probléma

A város Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Bizottságának alelnöke, Háber István a bizottság nyilatkozatát is közzétette az ügyben. E szerint az elszámolási vitán túl, mivel a Dél-Kom a szelektíven gyűjtött és leadott hulladékot a Mechanikai Biológiai Hulladékkezelőben kezelte, ez „környezetkárosítás, hiszen a több száz tonna hulladék eredetileg anyagában hasznosulhatott volna újra”.

A grémium elítélte a cég vezetőinek felelőtlen gazdálkodását, sérelmezték azt is, hogy nem jelezték a válogatási-kapacitási problémát sem a MOHU, sem a város felé. Azon kívül, hogy bekérik a Dél-Kom belső vizsgálatának jegyzőkönyvét, kezdeményezi egy független vizsgálóbizottság felállítását, amely a felek közti vitát is eldöntheti, de megállapíthatja a cselekmények felelősét is.

Az önkormányzat amúgy igyekezne megegyezni a MOHU-val, mert