A döntések fontosságáról is sokat lehetett tanulni ezen az eseményen

A kar honlapjának beszámolója szerint a nap folyamán neves előadók ismertették a sportág legújabb trendjeit.

– A mai nap célja, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az egyéni kreativitás a csapatmunka között. Más szóval, hogy mindenki merjen gondolkodni a pályán – mondta köszöntőjében dr. Atlasz Tamás, intézetigazgató, kiemelt ágazati célok megvalósításáért felelős dékáni megbízott.

A szakmai rendezvényen elsőként Az egyéniség és a karakter szerepe a sikerek elérésében címmel Danyi Gábor, a Nemzeti Kézilabda Akadémia szakágvezetője tartott érdekfeszítő előadást. A főként a hallgatókat megszólító prezentációban a szakember többek között olyan karakteres játékosok példáján keresztül beszélt az edzők és a kézilabdások kapcsolatáról, mint Görbicz Anita, valamint szót ejtett az egyéni és a csapatdöntésekről is: annak is ki kell derülnie, hogy valaki képes-e bizonyos helyzetekben jól dönteni, megfelelő képességei vannak-e erre, vagy sem. A döntésképességek fejleszthető képességek, rengeteg pszichés, mentális tréning, és egyéb lehetőségek létezik erre, de számít az edző pedagógiai hozzáállása, hozzáértése is.