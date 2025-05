A Széchenyi tér átépítése után is ingyenes marad a helyiek számára a parkolás

Áprilisban jelent meg a kormányrendelet a mohácsi csata ötszázadik évfordulójára tervezett beruházások finanszírozásáról. Ennek részeként a Széchenyi tér és a Fogadalmi Templom árkádsorának megújítására idén 2 280 000 000, jövőre 3 420 000 000 forintot biztosítanak.

A városban lakók számára ezzel kapcsolatosan az egyik legfontosabb kérdés, hogy - amint az korábban felvetődött - kitiltják-e az autókat a térről. Mohács főterén esetenként több száz jármű parkol, a közelben dolgozók, a piacra és többek között a misékre érkezők is ott állnak meg autóikkal. A kérdés a legutóbbi testületi ülésen is felvetődött, sőt, ellenzéki javaslatra még az is, hogy tartsanak helyi népszavazást az ügyről.

Utóbbiról egyelőre nem döntöttek, Pávkovics Gábor polgármester viszont úgy fogalmazott, a jelenlegi állás szerint az autók teljes kitiltására nem kerül majd sor, a terület viszont csökkentett forgalmú övezet lehet. (Ami azt jelenti, hogy oda nem mindenki és/vagy nem mindenkor hajthat be - a szerk.)

A volt kenyérgyár helyén létesítendő parkolóházzal kapcsolatban azt mondta, nem lenne célszerű, ha a mohácsiaknak fizetni kellene a használatáért. Már csak azért sem, mert ebben az esetben a parkolóhelyeket kereső autósok a belváros kisebb utcáiban lennének kénytelenek megállni, akkor pedig ott is be kellene vezetni a fizetős parkolást.