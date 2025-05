Megáll az ész: az adathalászok gyűjthető pontokkal is trükköznek újabban

A rendőrség közlése szerint ilyen értesítést kapott a napokban egy 61 éves nő is, aki élni akart a pontbeváltási lehetőséggel, a kapott linkre kattintott, ahol egy légkeveréses sütőt választott magának. Mindösszesen 990 forintot kellett volna fizetnie bankkártyával, ám azzal, hogy megadta a kártyája adatait is, a csalónak hozzáférést adott a számlájához, melyről le is emeltek közel 100 ezer forintot.