Nem lesz kegyelem: lecsap a hatóság arra, aki ezeket a cikkeket adja el a fiataloknak

– A 18 év alattiak a jogszabály szerint nem vásárolhatnak alkoholt, a fiatalok mégis valahogy hozzájutnak a szeszhez, hétvégente részeg fiatalokkal tele a belváros. Kíváncsian várom, hogy a 18 év alattiak alkohollal való kiszolgálását mikor ellenőrzik. Mert biztos, hogy a szórakozóhelyek jelentős része megbukna egy ilyen vizsgálaton. A fiatalok pontosan tudják, hogy hova kell menniük a városban, ha szeszt akarnak inni – írta nemrég olvasónk a Postabontásban.

A 18 év alattiak alkohollal nem szolgálhatók ki - sok a jogsértés, átfogó ellenőrzésbe kezdett a hatóság

Forrás: MW

Az átfogó ellenőrzésre nem kellett sokat várni - a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) közösen országos vizsgálatot indított nemrég, a cél a fiatalkorúak védelme, a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez való jogának biztosítása.

Az alkoholtartalmú italokkal való tiltott kiszolgálást az online térben is ellenőrzik

- Az NKFH szakmai irányítása alá tartozó kormányhivatalok a 18 éven aluliak alkoholtartalmú italokkal való tiltott kiszolgálását ellenőrzik személyesen és az online térben egyaránt - közölte a hatóság. - Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységeket, kulturális rendezvényeket, fesztiválokat vesznek górcső alá, illetve az online értékesítést. Vizsgálják, hogy a kereskedő felhívta-e a fiatalkorú figyelmét az életkora hitelt érdemlő igazolására, valamint kiszolgálta-e őt - akár az életkor igazolása ellenére, akár annak hiányában. A hatóság közlése szerint a vizsgálatokat a korábbi évek tapasztalatai is megalapozzák, hiszen éves szinten több mint 250 esetben találtak jogsértést a kormányhivatali munkatársak az alkohol termékekkel történő kiszolgálás tekintetében.

Az SZTFH ezzel egy időben a fiatalkorúak dohánytermékkel történő kiszolgálásának tilalmát ellenőrzi.

A 18 év alattiak alkoholtartalmú itallal történő kiszolgálásával kapcsolatos jogszabályoknak való megfelelést Baranyában a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága rendszeresen vizsgálja. A 2023-as próbavásárlások tapasztalatai szerint az ellenőrzések közel felében történt valamilyen szabálytalanság. A jogsértő vállalkozások között volt kisbolt, kereskedelmi üzletlánc és vendéglátó egység is. A Baranya Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatának eredményei szerint a legtöbb helyszínen úgy szolgálták ki a fiatalkorúakat alkoholtartalmú itallal, hogy fel sem szólították őket az életkoruk igazolására, de előfordult olyan eset is, hogy a pénztáros elkérte ugyan a fiatalkorú vásárló igazolványát, végül azonban mégis eladta neki a terméket. Az eljárások során a hatóság szigorú szankciókat alkalmazott: minden esetben bírságot szabott ki, továbbá azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknél nem először fordult elő jogsértés, meghatározott időtartamra megtiltotta az alkoholtatalmú italok forgalmazását, többszörös ismételtség esetén pedig egy időre az üzlet bezárását is elrendelte.