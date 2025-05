Szívhez szóló rajzokkal ünneplik az Anyák Napját, ami idén 100 éves

Május első vasárnapja az édesanyáké. Jubileumot is ünneplünk idén: az anyák napja immár 100 éve a kultúránk, a hagyományunk része. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére került bevezetésre az ünnep 1925-ben. – Petri Pál, az akkori Vallás -és Közoktatási Minisztérium államtitkárának felesége Szigethy Gyula Ilona segített az ünnep hivatalossá tételében 1928-ban. A miniszteri rendelet a hivatalos iskolai ünnepélyekbe iktatta be az Anyák Napját, de már akkor is családi eseményként tekintettek rá a vöröskeresztes fiatalok, akik 1921 óta végezték odaadó munkájukat – eleveníti fel a történetet a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete. Az Anyák Napja ünneppé avatásának 100. évfordulója alkalmából gyerekeknek rajzpályázatot hirdettek, a felhívásra több mint negyven alkotás érkezett. – Minden pályamű megérdemli az elismerést, minden beküldött alkotást jutalmazni fogunk – közölték.

Az Anyák Napja az ókorig vezethető vissza

Az Anyák Napja eredetét is összefoglalta a jubileum kapcsán a Magyar Vöröskereszt Baranya Vármegyei Szervezete. Eszerint a történet az ókori görögökhöz és rómaiakhoz vezethető vissza, amikor is Rheát és Cybelét a termékenység és anyaság istennőjét imádták. Később a keresztények, főként Angliába és Európa egyes területein a nagyböjt negyedik vasárnapjához kötötték a család, az anyaszentegyház és az édesanyák ünneplését. Akkoriban a gyerekek már 10 éves koruk után dolgoztak, az otthonaiktól távol. A hazavezető úton, virágot vagy illatos faágat törtek, azt vitték haza az édesanyjuknak.

Az első Anyák Napját 1908-ban, május második vasárnapján ünnepelték Amerikában, majd 1914-ban Woodward Wilson amerikai elnök törvényi szabályozással hivatalos ünnepé tette azt a kontinensen. Anyák napján szegfű járt az édesanyáknak, rózsaszín az élőknek, fehér a már elhunytaknak. A virágok mellett később, megjelentek az üdvözlőlapok és az apróbb ajándékok is.

