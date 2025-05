Az egészség jegyében telik a nap – ha jót akarunk magunknak, el is megyünk

A negyedik alkalommal életre hívott ingyenes rendezvény célja az egészségtudatosság népszerűsítése. A programot Péterffy Attila polgármester nyitja meg, majd egész nap mozgásos bemutatók, tanácsadások és szűrések várják az érdeklődőket. A FitneXx edzései után ajándéksorsolás is lesz, a résztvevők akár bérletet is nyerhetnek. A látogatók olyan témákban kaphatnak tanácsot, mint az allergia, demencia, táplálkozás vagy hallásgondozás. A Biokom, PÉTÁV és számos helyi szervezet is jelen lesz a programon.