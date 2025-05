Kezdődik a szezon: durva jegyáremelés a Balatonon

A forró nyár a nyakunkon van, bár a következő hétre jósolnak némi lehűlést, ezzel együtt is tartósan 20 fok körül alakul a hőmérséklet, sőt, a hétvégén a 30 fokot is súrolta az ország egyes tájain a hőmérő higanyszála. A napokban foglalkoztunk a baranyai strandok nyitásával, most pedig azt néztük meg, hogy a pécsiek kedvelt balatoni üdülőhelyein mennyibe kerül majd egy-egy strandbelépő.

A MÁV a Balaton körüli mozgásban és a Balatonhoz való lejutásban is segítségül szolgál.

Fotó: KISS ANNAMARIE

Pécs-Balaton, sűrűsödnek a járatok

Idén is útjára indul a Fenyves Expressz, amely május 4-ig csak szombat, vasárnap és ünnepnapokon közlekedik. Május 5-től szeptember 21-ig viszont a hét minden napján fog járni, majd november 2-ig ismét csak szombat, vasárnap és ünnepnap közlekedik. Nem ez lesz az egyetlen módja azonban a lejutásnak, ugyanis a hét minden napján Pécsről 6:27-kor induló HELIKON InterRégió vonaton keresztül napi szintű lejutási lehetőséget biztosít a MÁV a Balatonra.