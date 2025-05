Teljes boltzár vasárnap és ünnepnapokon − felháborodott olvasónk

Meglátásom szerint Magyarországon az összes élelmiszerboltnak, vagyis mind a multiknak, mind a magyar vállalkozók tulajdonában lévőknek ünnepnapokon és vasárnap is zárva kell lenni. A vásárlók ehhez tudnak alkalmazkodni. Hétfőtől-szombatig, valamint ünnepnapok előtt tudnak vásárolni menni, elég listát írni, és akkor semmit nem fognak elfelejteni megvenni, ennyire egyszerű a megoldás. A magam részéről a pékségeknek sem szívesen engedném meg a nyitvatartást ünnepnapokon és vasárnap sem − fogalmazta meg velős gondolatait olvasónk.

Az ellenvéleményem lévők szerint azonban sokan vannak, akik szombaton is dolgoznak − más területen, így sokan vasárnapra időzítik a bevásárlást és az otthoni kerti munkákat is, utóbbit annak ellenére, hogy törvényileg is tiltva van a vasárnapokon és az ünnepnapokon történő hangos otthoni tevékenység.