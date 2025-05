Buszsofőrök a vádlottak padján – jogos a kritika vagy csak előítélet?

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallani kritikákat a pécsi buszsofőrökkel kapcsolatban. A közösségi médiában és a hétköznapi beszélgetésekben is egyre gyakrabban hangzanak el olyan mondatok, mint hogy „a buszsofőrök bunkók”, „nem állnak meg rendesen”, vagy épp „veszélyesen vezetnek és még klímát sem kapcsolnak”. Ezek a kijelentések azonban sokszor túlzóak, sőt, igazságtalanok is lehetnek, hisz minden szakmában megvannak a jól és rosszul teljesítők, de még ez is csak egy általánosítás.

A buszsofőröket rengeteg negatív kritika éri az elmúlt időszakban.

Fotó: Kovács Liliána / Forrás: MW

Reflektorfényben a buszsofőrök

A közlekedési munkát végzők – legyen szó buszsofőrökről, taxisokról vagy akár mozdonyvezetőkről – hatalmas felelősséget viselnek nap mint nap. Egy-egy hibának valóban súlyos következményei lehetnek, főként ha életek forognak kockán. Éppen ezért, amikor valaki hibázik, azt a közvélemény gyakran felnagyítja. Sajnos ilyenkor hajlamosak vagyunk nemcsak az adott személyt, hanem az egész szakmát elítélni. Ez az általánosítás pedig veszélyes.

Ugyanúgy, ahogy a tanárokra, rendőrökre, orvosokra vonatkozó előítéletek sem mindig helytállóak, úgy nem igazságos az sem, hogy a buszsofőröket egységesen durvának vagy felelőtlennek bélyegezzük. A legtöbben tisztességgel, nagy figyelemmel végzik a munkájukat, gyakran feszített tempóban, sokszor stresszes körülmények között. Tény, hogy előfordulnak olyan sofőrök is, akik nem megfelelően viselkednek, de az ilyen eseteket kezelni kell egyénenként, és nem szakmai kollektívaként elkönyvelni.

A kritika helyett tehát érdemesebb lenne az együttműködésre törekedni. Ha problémát észlelünk, szóljunk a megfelelő helyen – de ne feledjük, hogy minden szakmában emberek dolgoznak, akik hibázhatnak. A megoldás nem az, hogy elítéljük őket, hanem az, hogy segítjük a javulást. Az általánosítás pedig maradjon meg a szőke nős poénok szintjén.