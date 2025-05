Döbbenet: végleg bezárhat a legendás Tenkes Csárda?

A Csarnóta külterületén található Tenkes Csárda Baranya egyik legnépszerűbb étterme, amely egy ideje nem fogad vendégeket. A hely hatalmas népszerűségnek örvend, kedvelt rendezvényhelyszínnek számít, rengeteg esküvő és egyéb ünnepségnek adott otthont. Több olvasónk is érdeklődött, hogy mi lehet az oka a bezárásnak, mi pedig igyekeztünk utánajárni a történéseknek.

Korábban fotósunk is megfordult a baranyai csárda épületében.

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Újabb legendás baranyai csárda zárhat be?

Ahogy arról a közelmúltban többször is beszámoltunk, a mecseknádasdi Bagoly Csárda helyzete a közeljövőben úgy tűnik, hogy megoldódik, most pedig egy másik népszerű étteremnél akadtak problémák. A Tenkes Csárda helyzete sokakat foglalkoztat, olvasóink arról számoltak be, hogy a csárda és a csarnótai önkormányzat között lehet valamilyen nézeteltérés. Megkerestük ennek kapcsán az érintett feleket, cikkünk megjelenéséig a csárda vezetőségét értük el, akik későbbre ígértek nekünk tájékoztatást a kialakult helyzetről.

Az étterem Facebook-oldalán azt válaszolta egy kommentelő kérdésére, hogy a csárda jövőképe számukra is bizonytalan, nem rajtuk múlik, hogy mikor tudnak újra kinyitni.