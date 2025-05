Pár száz méterre a partoktól 36 perce

Elképesztő óriáscápát videóztak Horvátországban, ráadásul a Baranyához legközelebbi részen - mutatjuk!

Az eddig sem volt titok, hogy a cápák időnként felbukkannak az Adriai-tengerben, így a horvát partoknál is - ha nem is túl gyakran, de - előfordulnak észlelések. Ahogy arról a zaol.hu is beszámolt, a minap egy horvát halász vett videóra egy példányt, méghozzá a Kvarner-öbölben úszkált az óriáscápa!

A tengerben úszkáló, a hajó mellett lassan köröző cápáról fantasztikus videót tett közzé a „Živi svijet Jadranskog mora” („Az Adriai-tenger élővilága”) Facebook-csoportban Pero Ugarković tengerbiológus - számolt be róla a Kleine Zeitung grazi központú osztrák online lap még április 14-én. Az óriáscápa a leírtak szerint mindössze pár száz méterre úszott a partoktól - a háttérben látni is lehet a közeli szárazföldet – adott elsőként hírt erről a zaol.hu. Óriáscápa Horvátországban, a Kvarner-öbölben. Egy halászhajóról vették videóra, pár száz méterre a partoktól.

Forrás: Az Adriai-tenger élővilága Facebook-csoport, Cali Mero A felvételen többnyire a vízből kiemelkedő jellegzetes uszonyok alapján lehet követni a cápa mozgását, de néhány másodpercre a hajó közelébe úszik a hatalmas állat, amelynek sziluettje is láthatóvá válik. A Kleine Zeitung tudósítása szerint a videofelvételt a rijekai „Cali Mero” Facebook-felhasználó készítette a halászhajójáról a Kvarner-öbölben, azaz Rijeka térségében. Ez egyike a Magyarországhoz legközelebbi, így a magyarok által leggyakrabban látogatott tengerpartoknak. A zaol.hu is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy kell-e félni az óriáscápától. Írásukban egy osztrák portálnak nyilatkozó tengerbiológust idéztek, akinek szavaiból kivehető, hogy ez a faj messze nem azonos a tengerek félelmetes ragadozójával.

