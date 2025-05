Az első szabad választás: napra pontosan 35 éve alakult meg az országgyűlés (GALÉRIA)

Az első szabad választás tulajdonképpen Baranya megyében is azt hozta, amit országosan is. Egy roppant sokszínű politikai palettát. Az 1990-es tavaszi országgyűlési választásokat követően május 2-án került sor az országgyűlés alakuló ülésére. A nagy eseményen természetesen ott voltak a Dunántúli Napló munkatársai is, és Laufer László fotóriporter kollégánk több tucatnyi fotóval örökítette meg a történéseket, különös tekintettel a baranyai főszereplőkre. Ennek pillanatai köszönnek most vissza múltidéző összeállításunkban.

A baranyai képviselők csoportja az első szabad választás után megalakuló parlamentben.

Fotó: Laufer László

Az első szabad választás sokszínűséget eredményezett a parlamentben

A legnagyobb változást a politikai sokszínűség jelentette. A korábbi egy parlamenti erővel szemben mandátumot szerzett a parlamentben a kormányalapító MDF, az SZDSZ, a Független Kisgazda Párt, a lendületesen induló Fidesz, és a letűnt rendszer hagyatékával küszködő MSZP is. És bizony, ahogy az országot, úgy Baranya megyét is ez a politikai színesség jellemezte. Hiszen térségünkből is szinte valamennyi politikai tömörülésből jutottak be képviselők a parlamentbe, sőt, Nagy Ferenc József és Andrásfalvy Bertalan révén két miniszteri pozíciót is elhoztunk a kabinetből.