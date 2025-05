Itt vannak a 2025-ös magyarérettségi feladatai (FOTÓK)

Az első feladatsor összesen 60 pontot érhet: 40 pont a szövegértési részért, 20 pedig az irodalmi műveltségi tesztért jár. A teszt kérdései között stílusirányzatokkal, műfaji jellemzőkkel és irodalmi fogalmakkal kapcsolatos feladványok is helyet kaptak, valamint szerepeltek benne Arany János és Zrínyi Miklós művei is. A feladatok között idén is szerepel igaz-hamis és olyan is, amelyben indoklást kell írniuk a diákoknak, majd egy irodalmi műveltségi tesztet is ki kell tölteniük. Kaptak emellett műfajokat, korszakok ismeretére kérdező feladatokat, és kötelező olvasmányok ismeretét ellenőrző példák is megjelennek.