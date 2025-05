Balhé volt, de már az új lakókat várják az erőszakos elemek helyett

Alig két és fél hónapja írtunk arról, hogy rettegnek, félnek és szoronganak az egyik belvárosi társasházban, miután kétes alakok jelentek meg az egykor még jó nevű Fecskeházban. A pécsi Koller utcában található Fecskeházban – amely alapvetően a kiemelkedő tevékenységet nyújtó egyetemi polgárok, fiatal párok, illetve az egyetemmel munkaviszonyban álló kisgyermekes családok támogatását hivatott szolgálni – önkényes lakásfoglalók jelentek meg, akik a zárak megrongálásával jutottak be a lakásokba. Már akkor arról számoltak a tisztességesen körülmények között élő lakók, azóta mindennapossá váltak a hangos szóváltások, az erőszakos viselkedések, meglátásuk szerint a kétes alakok pedig drogból, prostitúcióból tartják fenn magukat.

Az erőszakos, önkényes lakásfoglalók borzolták a kedélyeket. Mikor lesz rend?

Fotó: Kovács Liliána

Az ügyben elindult a hatósági eljárás, és egyes források szerint az önkényesek vagy ennek hatására, vagy maguktól elhagyták a házat. Sajgó György, a pécsi Lakásügyi Bizottság elnöke szerint már februárban tudomására jutott, hogy feltörték a lakásokat, és ő beszélt az önkényesekkel, akik bevallották a tettüket. Ezt követően elindult a kilakoltatási eljárás, aminek bírósági szakasza is van. Az elnök is úgy tudja, hogy a beköltözők elhagyták a lakásokat.

Mint mondta, fontos számára is, azok lakjanak a házakban, akik arra jogosultak, ezért is kezdték el felölteni az ott található otthonokat; tavaly még 11 üresen álló bérlakás volt az épületben, ennek felére már találtak lakókat. További helyekre pályázat útján várják a jelentkezőket. Arról nincs tudomása, hogy pontosan miért is voltak üresek ezek a lakások korábban.

Elmondta azt is, hogy amíg korábban akár több mint két évig tartott egy kilakoltatási eljárás, addig ez a folyamat felgyorsulhat, miután egy kormányhatározat alapján erre van lehetőség. Nem céljuk ugyanakkor, hogy hajléktalanokat gyártsanak, ehhez viszont az érintettek együttműködése is kell.

Az erőszakos személyek másutt is "dolgoztak"?