Sürgős lépésre van szükség: minden Gmail-felhasználót érint a figyelmeztetés

A digitális világban, bármennyire is körültekintően járunk el, előfordulhat, hogy illetéktelenek behatolnak a Gmail fiókunkba. Gyakran mire észleljük a problémát, a támadók már megváltoztatták a jelszavunkat és a helyreállítási információkat is. Sokan ilyenkor feladják, pedig a Google nyújt még egy esélyt a helyzet orvoslására – ha időben cselekszünk, visszaszerezhetjük a hozzáférést, figyelmeztet a Bors.

Ezt kell tenni, ha feltörték a Gmail-fiókunkat! Forrás: Shutterstock

A Gmail napjaink egyik legelterjedtebb levelezőrendszere, amelyet emberek milliárdjai használnak világszerte. Az inaktív vagy ritkán látogatott fiókok pontos száma nem ismert, de az biztos, hogy ez a rendszer kiemelt célpontja a kiberbűnözőknek. A Google-fiókhoz sok más digitális szolgáltatás is kapcsolódik, így ha egy hacker bejut, nemcsak az emailek, hanem sok más személyes adat is veszélybe kerülhet.

Csak egy hét áll rendelkezésre a Gmail visszaállításához

Szakértők szerint az egyik leggyakoribb kérdés, amit kapnak, az az, hogyan lehet visszaszerezni egy feltört Gmail-fiókot. A támadók gyakran már a támadás első perceiben módosítják a jelszót és a kapcsolódó visszaállítási információkat, ami miatt úgy tűnhet, hogy nincs visszaút.

A Google azonban biztosít egy rövid, de kulcsfontosságú időszakot: egy teljes hetünk van arra, hogy kezdeményezzük a fiók helyreállítását.

A vállalat felismerte, hogy még a legkörültekintőbb felhasználók is válhatnak célponttá, ezért olyan intézkedést vezetett be, amely lehetővé teszi a visszaszerzést akkor is, ha a támadók már módosították a helyreállítási adatokat. A rendszer ugyanis hét napig megőrzi az eredeti elérhetőségeket – ez az az időkeret, amelyen belül még van esély a beavatkozásra.