Fletó útja a diplomabotrányon és rendőrterroron át a lemondásig

A Magyar Szocialista Párt volt miniszterelnöke, a pártból kinövő Demokratikus Koalíció napokban lemondott elnöke, Gyurcsány Ferenc politikai karrierjét Pécsen kezdte, itt vált tényezővé.

Gyurcsány Ferenc kezdő politikusként.. Fotó: MW archív

Gyurcsány már az egyetem alatt tényező volt

A városban sokak által csak „Fletóként” emlegetett politikus itt végezte levelezőn a felsőfokú „tanulmányait”, amely során a baloldali pártok körül helyezkedő Mellár Tamás is oktatója volt. Ő egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy miként szóltak le hozzá telefonon az egyetemen, hogy az elvtárs figyeljen oda, amikor Gyurcsány érkezik hozzá vizsgázni.

Az egyetemi évei pedig nem voltak konfliktusmentesek, az egyik ilyen nagyobb visszhangot kiváltó ügy a Dialógus Békemozgalom pécsi csoportjához kapcsolódott. Pesty László filmjében, az Egy hiteles emberben a rendszerváltás előtti ellenzékiek emlékeztek arra, hogy miként lépett fel a kommunista hatalom oldalán az akkor még csak szárnyait bontogató Gyurcsány Ferenc.

Baranyai rendőrök voltak az áldozatok

Nemcsak ezeknek az ügyeknek akadnak pécsi vonatkozásai is, hanem a véres 2006-os eseményeknek is. Mint közismert, akkor a miniszterelnök őszödi beszéde miatti közfelháborodásban egy vandál csoport megtámadta a Magyar Televízió épületét. A székház védelmére egy baranyai századot is bevetettek, az akkori baranyai rendőr-főkapitány úgy tudta, 2006 szeptemberében kiképzésre viszik a századot, de a csaknem száz rendőr a tévészékház ostrománál találta magát – hiányos felszerelésben, gázálarc nélkül. Volt, akiknek pajzs és sisak sem jutott – derült ki a rendőri vezetők Budapesten zajlott büntetőperében, 2014-ben – írta a Pécsi Újság.hu. A baranyai rendőrök közül többen súlyosan megsérültek. (Az akkori igazságügyi miniszter a szintén pécsi kötődésű Petrétei József volt.)

Az őszödi beszéd miatt Pécsen is folyamatos és békés tiltakozások sorozata következett, ahogy az ország más városaiban is.

A válasz mindezekre 2006. október 23-án érkezett, amikor válogatás nélkül verték meg az embereket az azonosítószám nélküli rendőrök az 56-os forradalom 50. évfordulóján. Gyurcsány Ferenc a rendőrterrorba sem bukott bele, csak 2009-ben távozott a posztjáról.

Szakdolgozat sehol 2012-ben kiderült, hogy a pártelnök ugyanabban a témában írt szakdolgozatot, mint az akkori sógora, Rozs Szabolcs. Gyurcsány 1984-ben "A Balaton-felvidék szőlészete és borászata" címmel írt szakdolgozatot, ugyanez volt a témája Rozsnak is négy évvel korábban. A baloldali vezér munkáját azonban sem a Pécsi Tudományegyetem nem találta meg, sem pedig Gyurcsány Ferenc.

Pécsen Péterffyvel szövetségben

Péterffy Attila pécsi polgármestert Gyurcsány Ferenc pártja támogatta a választásokon, neki is volt köszönhető, hogy a baloldali polgármestert megválasszák.