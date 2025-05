Orbán Viktor nem véletlenül járt Pécsen – Ez áll a háttérben

Hoppál Pétertől először arról érdeklődtünk, mi állhat amögött, hogy az elmúlt hetekben mintha felpezsdült volna a politikai élet Baranyában.

Hoppál Pétert, a térség országgyűlési képviselőjét arról kérdeztük, mi áll a pécsi politikai látogatások hátterében, s miről szól a Voks 2025. Fotó: Löffler Péter

– Egymás után érkeztek kormányzati szereplők, köztük miniszterek, államtitkárok, sőt, maga Orbán Viktor miniszterelnök is. Mit jelent ez a térség szempontjából?

– Valóban, az elmúlt időszakban kiemelten sok kormányzati látogatás történt Pécsett és a vármegyében. Ennek több oka is van. Egyfelől beindult a Voks 2025 kampány, amelynek keretében a kormány tagjai igyekeznek személyesen is találkozni a választókkal, közvetlen módon elmondani, mit tett a kormány az elmúlt években, és milyen terveink vannak a jövőre nézve. Másfelől sokan maguk is szívesen jönnek Budapestről, úgyszólván kérés nélkül – több kormánytag hívott fel azzal, hogy „Péter, mikor mehetek Baranyába?”, mert úgy érzik, fontos közvetlenül is beszélni az emberekkel, nemcsak a médián keresztül. Dél-Dunántúl a rendszerváltás vesztese volt. A kormány az elmúlt évtizedben azokat a régióközpontokat erősítette meg, amik elmaradottabbak voltak az országos átlagnál: Debrecen, Nyíregyháza, illetve Miskolc régióközponti státusza megerősödött. Ám ezek után végre kimondta a kormány, és a miniszterelnök kiadta az utasítást, hogy most már Dél-Dunántúl fejlesztésén a sor.

– A látogatások között akadt több igazán figyelemre méltó is: Lázár János építési és közlekedési miniszter például utcai fórumot tartott, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szintén soron kívül tárgyalt az egyetemen, de hosszabb idő után Orbán Viktor miniszterelnök is járt a városban. Hogyan fogadta ezt a baranyai közösség?

– Nagy öröm volt számunkra, hogy ilyen rangos vendégeket fogadhattunk. Lázár János új politikai műfajt teremtett: közterületen állt ki az emberek elé, és első megyei jogú városként Pécsett tartott Lázárinfót, ahol több mint két és fél órán keresztül válaszolt a jelenlévők kérdéseire. Ez a nyíltság, őszinte párbeszéd ritka a mai politikában, ezért ezt nagyra értékelték a pécsiek. Hankó miniszter úr a PTE vezetőivel, hallgatóival és a fenntartó kuratóriummal fél napos tárgyalásra érkezett Pécsre. Elmondta, milyen programokkal támogatja a kormány az ország első egyetemét, de érdekelte az egyetemi polgárok véleménye is, mindenkit meghallgatott.

A miniszterelnök látogatása szintén különleges alkalom volt. Eredetileg a pécsi legendát, Garami József edzőt jött elbúcsúztatni, de emellett találkozott az én online aktivistáimmal is. Hét év után érkezett Pécsre, ez a baráti találkozó zártkörű volt. Közösségünk azon tagjait hívtuk meg, akik aktivistaként, az online térben, mint „a normalitás harcosai” segítik munkánkat. Ezek az emberek nem politikai pozíciókért dolgoznak, hanem hitből, meggyőződésből, közösségi elkötelezettségből. A miniszterelnök szeretett volna személyesen is köszönetet mondani nekik az eddigi munkájukért, ami nagy öröm volt mindenkinek.

– Pécs politikai szempontból nem könnyű terep. Milyen tapasztalatokat lát most a választók részéről?