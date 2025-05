Szerinted is kalandosak ezek a kerékpárutak? Megmutatjuk a mi kedvenceinket!

Természetjáróknak, bringásoknak és hétvégi kirándulóknak is remek választás Baranya, ahol a dombvidéki táj, a gazdag kulturális örökség és a természet közelsége egyedülálló kerékpártúrákra ad lehetőséget. A válogatásunkban szereplő kerékpárútvonalak szubjektív érvek szerint kerültek be, amelyek nemcsak élményekben gazdagok, de jól bringázhatók is.

Vajon milyen kerékpárút jöhet szóba egy-egy túra során?

Fotó: MW

Ez lehet az öt legjobb kerékpárút Baranyában

Az egyik legismertebb és legnépszerűbb útvonal a Pécs–Orfű–Abaliget kör, amely jól kiépített, enyhén dombos terepen halad, és olyan kedvelt helyeket érint, mint az orfűi tavak és az Abaligeti-barlang. Ez a túra ideális családoknak is, hiszen fürdési lehetőségeket és árnyékos pihenőhelyeket kínál.

A Villányi borvidék sem maradhat ki a listáról. A Villány–Siklós–Harkány körút a síkvidéki terep és a kulturális, gasztronómiai élmények tökéletes kombinációja. A pincesorok, a Siklósi vár és a harkányi gyógyfürdő egy hosszú nap után igazi felüdülést jelentenek.

A Mecsek keleti oldala egy sportosabb kihívást rejt: a Pécs–Hosszúhetény–Püspökszentlászló–Kisújbánya túra dombosabb, de cserébe erdőkön, patakokon és eldugott falvakon vezet keresztül.

Történelmi és természeti élményt kínál a Mohács–Sátorhely–Udvar útvonal, ahol a mohácsi csata emlékhelye és a Duna-part csendje teszi teljessé a napot.

Végül a Dráva menti kerékpárút a természetbarátok paradicsoma. Itt ritka madárfajokat, vadregényes ártereket és szinte teljes csendet talál az, aki két keréken barangolná be Dél-Baranyát.