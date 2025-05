Kiürített kassza, vizsgálat indul: mit talált az új polgármester Kozármislenyben?

Az új, tavaly októberben hivatalba lépő városvezetés racionális gazdálkodással és fejlesztési források megszerzésével próbálja orvosolni az örökséget. A változásokat a polgármester szerint jól mutatja, hogy Kozármisleny az utóbbi hat hónapban több pályázatot adott be a település, mint korábban nyolc év alatt.

Dr. Pohl Marietta, Kozármisleny polgármestere.

„A fejlesztésekkel előrefelé menekülünk” – fogalmazott Dr. Pohl Marietta, akinek eltökélt szándéka, hogy Kozármislenyt „ne csupán lakható, hanem élhető várossá is tegyék”. A hozzá érkezett eddigi visszajelzéseket úgy összegezte, hogy a hivatal máris emberközpontúbb lett és közelebb került a lakosokhoz.

Az önkormányzat pedig a hivatallal kézen fogva dolgozik azon, hogy összetartsa a Kozármislenyben élőket. A városvezető szerint az új vezetés megbontott közösséget örökölt, de a mély árkokat nem tovább ásni, hanem betemetni akarja. „A külső kapcsolatok bővítése mellett ez a záloga annak, hogy a miénk valóban nyugodt, egységes, fejlődő, sikeres és jó hírű település legyen” – mondta.

A polgármester szavai szerint a helyi civil szervezetekkel máris nagyon jó a kapcsolatot alakítottak ki: bevonják azokat a döntésekbe, Civil Fórumot is indítottak, nemrégiben pedig saját forrásból közel 37 millió forint támogatást osztottak ki kozármislenyi civil, illetve sportegyesületek között, mégpedig új, transzparens pályázati rendszer keretében.

Az önkormányzat – folytatta – kiváló kapcsolatot ápol a rendőrséggel, ráadásul a város most egy, a település dinamikus növekedését követő komplett térfigyelő-kamerarendszer telepítésére is pályázik, amitől az új vezetés az amúgy is igen jó mutatókkal rendelkező közbiztonsági statisztikák még tovább javulását várja.

Dr. Pohl Marietta elmondta, hogy már hivatalba lépésének első napjaiban elkezdték egy teljesen új településfejlesztési elképzelés kidolgozását is, ami gazdasági alapokra helyezi a város településrendezési tervét. Mindezt a közelmúltban tartott közmeghallgatáson be is mutatták a város lakóinak.

Az új stratégia konkrétan iparterület-fejlesztést, valamint a helyi gazdaság és szolgáltatószektor helyzetbe hozását célozza. A kialakítani tervezett és remélhetőleg a nem is oly távoli jövőben megvalósuló kozármislenyi ipari parkban és akár inkubátorházban elsősorban a város méretéhez illeszkedő, inkább magyar tulajdonú, azon belül is főképp a helyi vállalkozásokat, cégeket látná szívesen az új városvezetés. „Sokat kapunk tőlünk, ezzel mi is adni szeretnénk nekik” – fogalmazott a polgármester.