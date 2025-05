Szidják őket, de más meg sem mozdult!

Miközben folyamatosan lakossági kritikáknak vannak kitéve, addig a béremeléstől is elestek a Pécsi Közterület-felügyelet dolgozói, mivel a baloldaliak nemet mondtak egy kisebb léptékű emelésre is, amelynek amúgy meg is lett volna a fedezete, ha nem a propagandát tartják elsődlegesnek.

A Közterület-felügyelet két munkatársa mozdult meg. Fotó: Laufer László

Mint azt a közelmúltban megírtuk, az elmaradt béremelés miatt forr a hangulat és nem nyugodtak meg a kedélyek. Több dolgozó is fontolgatja, hogy hátat fordít a felügyelőségnek és nem feltétlenül lesznek új belépők sem. Lapunk úgy tudja, hogy heteken belül komolyabb lépésre is készülnek, mert tarthatatlannak tartják azt is, ami a háttérben, a felügyelőség berkein belül történik.

A közterület-felügyelőknek sem ez a dolga

Ilyen körülmények között pedig különösen érdekes szemtanúi lehettek a pécsiek annak, ahogy szerdán kora délután két felügyelő segített egy bajba jutott autósnak. Az Ifjúság útján ugyanis egy kisbusz lerobbanhatott, vagy elfogyott belőle az üzemanyag, ezért az éppen arra járó felügyelő segített tovább tolni az autót. Mindezt pedig a kocsijukban ülő pécsiek végignézték, a felügyelőkön kívül senki nem mozdult meg.