Jöhetnek a szigorítások − nagy változás előtt a kerékpáros közlekedés

Katona Ágnes szakoktatóval készítettünk egy hamarosan megjelenő podcastet, melyben a pécsi közlekedési kultúra került előtérbe. Ennek kapcsán kitértünk a lehetséges KRESZ változásokra is. A szakember szerint is fontos, hogy a közlekedésben résztvevők tisztában legyenek az alapvető közlekedési szabályokkal. Elmondása szerint a kerékpározásnak nincs meg a kultúrája a városban, ez köszönhető a baranyai megyeszékhely földrajzi adottságainak is.