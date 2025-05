Korábban nyit a Hirdi Kutyastrand – ekkortól várják a négylábúakat

A környék egyetlen kutyás fürdőhelyén, Pécs-Hird határában már várják a fürdőzni vágyó ebeket és kísérőiket. A Hirdi Kutyastrand 2017 augusztusa óta működik, és azóta is nagy népszerűségnek örvend a pécsi és környékbeli kutyatartók körében. A strand különlegessége, hogy a területen árnyékos és napos részek egyaránt megtalálhatók, így ki-ki eldöntheti, hol tölti el legszívesebben a napot kedvencével. Több fedett kiülő és pad is rendelkezésre áll, a kényelmet pedig az is növeli, hogy zacskók és szemetesek is találhatóak az állati ürülék kulturált eltávolítása érdekében.

A játék sem maradhat el a Hirdi Kutyastrandon

Fotó: Löffler Péter

Fontos tudni, hogy fürödni kizárólag a kutyusoknak lehet – a pihenés és a közös időtöltés azonban mindenki számára adott. A belépés továbbra is 2000 forint kutyánként, a gazdák és kísérők számára viszont ingyenes. A kutyastrand minden nap 10 és 19 óra között tart nyitva.