Majális Lenin árnyékában: amikor kötelező volt az ünneplés

Május elseje, a munka ünnepe, a szocialista Magyarországon kiemelt jelentőséggel bírt. Pécsett is minden évben hatalmas felvonulásokat szerveztek, ahol a város párt-, állami és társadalmi vezetői mellett több ezer úttörő, sportoló és dolgozó vonult fel. Ezek az ünnepségek kötelező jellegűek voltak, nem az önfeledt szórakozás színterei. A részvétel elvárt volt, és a felvonulások során a munkásmozgalom nagyjainak – Sztálin, Lenin, Rákosi – képeit is hordozni kellett. Egy-egy majális rendje ez volt.

A majális már régen nem Leninről szól

Majális a rendszer árnyékában

A nyolcvanas évek végére a rendszer iránti bizalom megingott, és ez a majálisokon is megmutatkozott. 1989-ben például a pécsi programokat a rossz időjárás miatt fedett helyszínekre kellett áthelyezni, és a részvétel is jelentősen csökkent. A Dunántúli Napló szerint „a pécsi politikai megmozdulás az égi áldás miatt a Széchenyi térről bekényszerült az Ifjúsági Házba”. ​

Pécsen élénk ellenkulturális élet is volt: A '80-as években a városban virágzott az underground és alternatív zenei élet, ezt a hivatalos kultúrpolitika csak megtűrte. Ebből a közegből nőtt ki például a Kispál és a Borz zenekar is, és valójában ez a zenei színtér ma is termeli a pécsi zenekarokat.

A majálisok a 80-as években is inkább a közösségi együttlétről és a szórakozásról szóltak, hiába adott az egésznek egy keretet a szocializmus propagandája.

A sör, a virsli, a különböző közösségi programok megmaradtak, és az ezekhez kapcsolódó emlékek, Lenin, Sztálin pedig a szemétdombra került – még az emlékeinkben is.