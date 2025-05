Tényleg még mindig állítanak májusfát? A válasz meglepőbb, mint gondolnád!

A májusfa állítása régi tavaszköszöntő népszokás, amely Magyarországon a középkor óta ismert. A hagyomány szerint május elseje előestéjén a legények fát vágtak az erdőn, majd azt feldíszítve állították fel annak a lánynak a háza elé, akit kedveltek vagy udvaroltak. A fa általában nyárfa vagy nyírfa volt, melyet színes szalagokkal, kendőkkel, virágokkal ékesítettek. A májusfa az ébredő természet, a megújulás és a szerelem jelképe volt, így állítása egyszerre hordozott közösségi és személyes üzenetet.

A pécsiek szerint még mindig divatos a májusfa állítása

Divat még a májusfa állítása?

A hagyományos májusfaállítás nem csupán a szerelemről szólt: sok helyen közösségi májusfát is állítottak a falu vagy a város főterére, amely körül május elsején bálokat, táncos mulatságokat rendeztek. Ezek az események erősítették a közösségi összetartozást, és fontos ünnepi alkalmaknak számítottak a falusi és kisvárosi életben.

Baranyában szerencsére még számos településen él ez a hagyomány, különösen falunapok, majálisok idején. Sok községben közös, azaz közösségi májusfát is állítanak, s ezek nemcsak a régi idők hangulatát idézik, hanem a helyi összetartozást is erősítik.

Pécsett és környékén is sokan vallják: még ma is divat májusfát állítani. Egy idős hölgy kérdésünkre elmondta, hogy szerinte ez a hagyomány még mindig él. Egy úr talán manapság már nem állít májusfát, de korábban igen sokszor járta a lányos házakat, ezt a hagyományt pedig szerinte még ma is őrzik a fiatalok. Egy másik járókelő szerint ez egy gyönyörű hagyomány, a domboldalból pedig csodálatos látványt nyújtanak a feldíszített fák. A fiatalok közül is akadnak, akik ezzel a romantikus gesztussal fejezik ki érzéseiket, különösen kisebb településeken jellemző vagy hagyományőrző családokban, csoportokban.

Szerencsére azt lehet mondani, hogy a szokás nem csupán múltidéző látványosság, hanem a jelen része is maradt.