Megszólalt a pécsi fideszes frakcióvezető – nem fogod elhinni, mit mondott!

A Bama.hu podcast vendége volt a Fidesz-KDNP városházi frakcióvezetője, Csizmadia Péter, aki a város jövőjéről szólva kendőzetlenül beszélt. Kitért arra is, hogy hol tart most a város a demográfiai mutatók alapján, és mire számíthat néhány évtizeden belül. A politikus lapunk munkatársának egy új kezdeményezésről is beszélt, valamint a Pécs határában készülődő hatalmas ipari parkról is.

Tartsanak velünk!

Rengeteg pécsinek lehetett volna könnyebb, de nem akarták

Korábban már megírtuk, hogy annak ellenére, hogy az előző, polgári városvezetés idején éppen a felmerülő igények, az egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése, és a helyiek, a kertvárosiak kiszolgálása érdekében létrehozták a Kertvárosi Rendelőintézetet, az mára gyakorlatilag a megszűnés szélére került. De nemcsak itt vannak problémák, hanem a belvárosban lévő rendelőintézetnél is.