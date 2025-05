Mindenképpen fel kell írni a naptárba ezt a közelgő dátumot!

Június 21-én, szombaton 10 órától Zsolnay-tematikus városi sétára várják az érdeklődőket Pécs belvárosában – közölte a Zsolnay-negyed, miután a napokban tartották meg a sétát. A program a Széchenyi téren, a Zsolnay-kútnál kezdődik, és a résztvevők a történelmi központon keresztül egészen a Zsolnay Negyedig követhetik végig a híres család örökségét.

A séta során bemutatják a Zsolnay család korai vállalkozásainak helyszíneit. A Széchenyi tér keleti oldalán ma is áll az egykori Zsolnay Bazár két műemlék épülete, amelyeket Zsolnay Miklós építtetett 1846-ban. Itt nyitotta meg áruházát, ezzel megalapozva a család jövőjét. Később fia, Zsolnay Vilmos vette át az üzletet, aki 1858-ban megvásárolta a Király utcai Obadics-házat is. Az 1860-ra elkészült épület nemcsak kereskedelmi célokat szolgált, hanem éveken át a család otthona is volt.