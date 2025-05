Hoppá, fontos adat hiányzik már a forgalmi engedélyünkről

Bár az új forgalmikban már nem szerepel a motorszám, a járműnyilvántartásban, a műszaki adatlapokon és az eredetiségvizsgálaton továbbra is jelen van. A motorszám – vagy motorkód – tehát nem szűnt meg létezni, továbbra is egyedi azonosítója maradt a járműveknek, és a motorcserét a jövőben is kötelező lesz bejelenteni. A különbség mindössze annyi, hogy emiatt már nem szükséges új forgalmi engedélyt vagy törzskönyvet igényelni. A törzskönyvekből ugyanis már 2024-ben kikerült ez az adat.

Hiányzik a motorkód a forgalmi engedélyből, komoly veszélyt jelenthet.

Fotó: MW

Motorkód nélkül rizikós lehet a vásárlás

A változás a használtautó-vásárlás során hordozhat magában kockázatot. A motorszám forgalmiból való eltűnésével nehezebbé válhat az autó valódi állapotának felmérése, különösen a külföldről behozott gépjárművek esetében. Éppen ezért adásvétel előtt minden esetben érdemes lekérni a Jármű Szolgáltatási Platformon (JSZP) elérhető hivatalos adatokat, és azokat alaposan összevetni a jármű tényleges műszaki jellemzőivel – különös tekintettel a motorra.

A témában megkeresett szakember, Bischoff Zoltán, a Mecsekpölöskei Autójavító Kft. vezetője rámutatott: a változás nemcsak elméleti, hanem gyakorlati problémákat is felvethet. A motorszám eltüntetése a forgalmiból ugyan adminisztratív könnyítésnek tűnhet, a járműjavítás során azonban továbbra is kulcsfontosságú. A gyári alkatrész-katalógusok például gyakran csak a motorszám alapján tudják azonosítani a megfelelő alkatrészt, így a szerelők sok esetben kénytelenek szétbontani a motort, hogy hozzáférjenek ehhez az azonosítóhoz. Emellett a motorszámot az eredetiségvizsgálaton is kötelezően dokumentálják, és a műszaki vizsga során is szükség van rá.