Betelt a pohár az orfűi lakosoknál, rendőrségi bejelentés történt

„Tisztelt Rendőrség! 2023. május 24-én hasonló tartalmú levéllel fordultam Korontos Zoltán ezredes úrhoz. Most ismét Önökhöz fordulok, mert 10 éve fennálló problémánk nem szűnt meg, sőt! Még véget sem ért az április, Orfűn, a Pécsi-tó gátján ismét elviselhetetlen zajt okoznak a száguldozó, nyitott kipufogós motorosok. Hét közben is, de főleg hétvégéken csapatostul érkeznek. Egyikük, egy erre szakosodott fotós a Facebook-oldalán már erre a hétvégére is meghirdette a száguldozást, amit fotóznak, videóra vesznek. Életveszély, amit művelnek! A gát egyenes szakaszán egykerekezéssel, zajos és másokat veszélyeztető gyorsulási mutatványokkal zavarják az itt lakókat és a nyaralókat, a hétvégén pihenni vágyókat. A „reptér” melletti stégeken lehetetlen pihenni a zajterhelés miatt. És nemcsak a gáton zajlik a csendháborítás, az oda vezető egyenes útszakaszon is (Mecsekszakál elágazástól a gátig), ahol néha ugyan kihelyeznek traffipaxot, de előtte-utána folytatódik a száguldozás. Ezen a szakaszon kiemelten veszélyes, hiszen a Fenyves sorban lakók csak az úton áthaladva tudják megközelíteni stégjüket. Azokról nem is beszélve, akik gyerekekkel szeretnének az úton átkelni. A fent leírtak csak egy részét képezik a problémának. A gát után, a tó nyugati oldalán egészen az Abaligeti úti elágazásig, majd azon fel a dombtetőig ugyancsak rendszeresen bömbölnek a motorok, olykor erősebb sportautók. Ez gyakorlatilag egész Orfű csendjét, nyugalmát és biztonságát érinti. Anno is kértük, most is kérem (nem gyűjtöttem aláírást, mert egyértelműen mindenki támogatná), hogy helyezzenek a Pécsi-tó gátján lévő útszakaszra legalább két sebességcsökkentő küszöböt, amely megakadályozná az ész nélküli, amúgy balesetveszélyes száguldozást” − áll a rendőrségnek címzett levélben.