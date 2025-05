Nem akármilyen mutatványt nyomott ez a kis ragadozó a Citrom utcában - VIDEÓ!

Ezt ne hagyja ki! Pár száz méterre a partoktól

Elképesztő óriáscápát videóztak Horvátországban, ráadásul a Baranyához legközelebbi részen - mutatjuk! Az eddig sem volt titok, hogy a cápák időnként felbukkannak az Adriai-tengerben, így a horvát partoknál is - ha nem is túl gyakran, de - előfordulnak észlelések. Ahogy arról a zaol.hu is beszámolt, a minap egy horvát halász vett videóra egy példányt, méghozzá a Kvarner-öbölben úszkált az óriáscápa!