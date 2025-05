Elérhetővé vált New York Pécsről − leteszteltük (VIDEÓ)

Egyelőre csak kóstoló jelleggel, de Pécsen is megjelent a New York Roll, amely több ízben is kapható lesz május közepétől az egyik tradicionális pécsi pékségben. Elmentünk hát, hogy megkóstoljuk az új finomságot, amely a dubaji csoki és az angyalhaj csoki után a legújabb őrület lehet Baranyában.

A New York Roll lehet a következő nagy dobás Pécsen.

New York Roll Pécsen, egy falatnyi Amerika

A New York Roll 2020 környékén indult világhódító útjára a közösségi médiának köszönhetően, május 9-től pedig az egyik pécsi pékség napi kínálatában is elérhetővé válik a péksütemény, amelyet meg is kóstoltunk még a piacra dobás előtt. Elindultunk hát, hogy mi is meglessük a legújabb őrületet. A három különböző ízvariációban (málnás, pisztáciás és mangó-maracuja) készülő finomságból mi a pisztáciásat kóstoltuk meg anélkül, hogy előzetesen utána jártunk volna annak, hogy mi is az a New York Roll − így még laikusabban tudjuk elmondani a tapasztalatainkat.

Külsőre valóban egy tekercshez hasonlít, belül pedig elsőre kalácsos jellegűnek tűnik. Mintha egy croissant és egy kalács keveréke lenne. Megijedtünk a vágás során, hogy kevés lesz benne a pisztáciás töltelék, ám a péksütemény összeállítása becsapós, a tekercs belseje telis-tele volt krémmel. Maradjunk is a krémnél, amiről fontos elmondani, hogy egyáltalán nincs túl cukrozva, sőt, az édesszájúak talán egy árnyalattal édesebben ennék, nekünk azonban nagyon bejött, hogy a pisztácia íze dominál. Maga a tészta ízre is hozza a vajas croissant élményt, a díszítés a tetején pedig kimondottan étvágygerjesztővé teszi a sütit. Információink szerint egy ilyen tekercs 1390 forintba kerül majd, ennek kapcsán nem volt egyetértés szerkesztőségünkben: akadt, aki sokallta, míg volt, aki szerint rendben van ez az ár a mai piacot tekintve.

Ebből a péksütiből folyik a cucc, érdemes a tészta mögé nézni.

Hogyan készül a New York Roll?

Ha nekiállsz elkészíteni a híres amerikai ételt otthon, készülj fel egy kis tésztás kalandra. A lelke az egésznek a croissant-tészta: élesztő, tej, liszt, egy csipet cukor meg só, aztán jön a vajas hajtogatás-rutin, ami több körben megy, pihenőkkel és hűtéssel. De ha inkább a végeredmény érdekel, simán bevetheted a jó minőségű bolti leveles tésztát is, csak figyelj rá, hogy igazi vajjal készüljön, ne valami műmargarin-ízű helyettesítőből.