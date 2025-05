Ez a baranyai település lehet a nyár egyik legmenőbb úti célja

Nyakunkon a nyár, a meteorológusok szerint 2025-ben minden eddiginél melegebb szezonra számíthatunk – nem csoda, hogy egyre többen már most lefoglalják a nyaralásukat valamilyen vízpart mellett. Szerencsére, nekünk Baranya megyeieknek nem kell a Balatonig autózni a hűsölésért, hiszen Orfű itt van a szomszédban, ahol minden adott, hogy akár egy hosszú hétvégére, akár egy teljes vakációra tökéletes választás legyen. A festői dombok ölelésében fekvő település igazi nyári oázis és egyben kedvelt kirándulóhely is, ahol három strand közül is választhatunk: a családbarát, homokos parttal rendelkező Kistó Strand mellett két szabadstrand is várja a fürdőzőket – az egyik a Pécsi-tó partján, a másik a mecseki erdők szélén.

A nyár 2025-ben rekordmelegnek ígérkezik, így nem árt előre lefoglalni a vízparti szállásokat, melyekre vélhetően lesz kereslet.

Nyár 2025: közeledik a strandnyitás

A napokban számoltunk be arról, hogy több baranyai strand is hamarosan megnyitja a kapuit, a strandkörképünkben pedig az Orfűi Kistó Strand is helyet kapott. A vezetőségtől megtudtuk, hogy terveik szerint az iskolai tanév zárásával, június 20-án fognak megnyitni, ám ebben lehet változás az időjárás fényében. Amennyiben már az első nyári hónapban lecsap a forróság, akkor nem zárkóznak el a június eleji, hétvégi nyitva tartástól sem, de a főszezont alapvetően a nyári szünet időszaka határozza meg. Simon Zsuzsanna ügyvezető azt is elárulta, hogy a jegyárakban nem terveznek emelést 2024-hez képest.