Pécsiek, akik esélyesek voltak pápának?

Most, hogy felszállt a fehér füst a Vatikánban, érdekes kérdés, hogy vajon lehetett volna pécsi is a pápa? Magyarország több szempontból is periférián volt, hiszen ütközőzóna volt, a kulturális és egyházi szempontból sem volt meghatározó. Pécs pedig önmagában sem töltött be olyan szerepet az elmúlt évszázadokban, amely alapján katolikus egyházfőt innen emelhették volna ki. Ráadásul a lengyel II. János Pál pápa (Karol Józef Wojtyla bíboros) 1978-as megválasztását megelőzően évszázadokig csak olasz bíborost választottak meg pápának, korábban ilyen utoljára 1523-ban fordult elő.

Virág Benedek, bár nem volt püspök, nagy hatású egyházi és szellemi személyiség volt a 18–19. század fordulóján, de soha nem került a Vatikán közelébe ilyen értelemben.

Csezmiczei III. János, azaz Janus Pannonius szintén nagyhatású gondolkodó volt, ugyanakkor egyházi értelemben mégsem volt esélye arra talán, hogy pápajelölt lehessen. Későbbiekben az Esterházy-, illetve Széchényi család tajgai kerülhettek volna közelebb ehhez ha csak praktikus szempontokat nézzük.

A rendkívüli püspökök sorában Klimó György is szerepel, hiszen a korabeli tudomány és irodalom pártfogója, ahogyan a 11. században élt Szent Mór püspök is. Szepesy Ignác a 19. században élt és töltötte be ezt az egyházmegyei tisztséget. Tanítóképző intézetet állított fel és, miután nem sikerült kísérlete, hogy a győri főiskolát Pécsre helyeztesse, új líceumot alapított – írja róla a Wikipédia.

Pápát a bíborosok választanak

Pápát a bíborosok választják meg, ilyen egyházi rangot a pécsi egyházi vezetők közül a köztudatban kevésbé ismert Cienfuegos Alvarez (1735 - 1739) és Alsáni Bálint (1374 - 1408) viselt.